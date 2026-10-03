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Монитор Lime 27" Black (G270L) купить с доставкой в Москве
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Монитор Lime 27" Black (G270L)

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Монитор Lime 27&quot; Black (G270L) - фото 1
Монитор Lime 27&quot; Black (G270L) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Lime 27&quot; Black (G270L) - фото 1
  • Монитор Lime 27&quot; Black (G270L) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633685
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Характеристики

Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х47х16
Вес, кг.
6.74

Описание товара Монитор Lime 27" Black (G270L)

27-дюймовый монитор Lime G270L - это отличный выбор для тех, кто ищет высококачественный дисплей с высокой частотой обновления кадров и разрешением 2560х1440 пикселей. Этот монитор имеет IPS матрицу и максимальную частоту обновления 165 Гц, что обеспечивает плавное и четкое изображение. Благодаря изогнутому экрану с диагональю 24,1-27 дюймов, этот монитор обеспечивает широкий угол обзора и комфортное восприятие изображения. Яркость 350 кд/м? и время отклика 1 мс позволяют использовать монитор в любых условиях освещения и для любых задач. Монитор имеет два входа HDMI и один вход DisplayPort для подключения к компьютеру или другому устройству. Он также совместим со стандартом крепления VESA 100х100, что позволяет легко установить его на стене или на столе. Благодаря компактным размерам и стильному дизайну, монитор будет отлично смотреться в любом интерьере. Если вы ищете качественный монитор с высокой производительностью и отличным изображением, то Lime G270L будет прекрасным выбором для вас.

Отзывы о товаре Монитор Lime 27" Black (G270L)




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Характеристики
Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Страна производитель
Китай
Описание
27-дюймовый монитор Lime G270L - это отличный выбор для тех, кто ищет высококачественный дисплей с высокой частотой обновления кадров и разрешением 2560х1440 пикселей. Этот монитор имеет IPS матрицу и максимальную частоту обновления 165 Гц, что обеспечивает плавное и четкое изображение. Благодаря изогнутому экрану с диагональю 24,1-27 дюймов, этот монитор обеспечивает широкий угол обзора и комфортное восприятие изображения. Яркость 350 кд/м? и время отклика 1 мс позволяют использовать монитор в любых условиях освещения и для любых задач. Монитор имеет два входа HDMI и один вход DisplayPort для подключения к компьютеру или другому устройству. Он также совместим со стандартом крепления VESA 100х100, что позволяет легко установить его на стене или на столе. Благодаря компактным размерам и стильному дизайну, монитор будет отлично смотреться в любом интерьере. Если вы ищете качественный монитор с высокой производительностью и отличным изображением, то Lime G270L будет прекрасным выбором для вас.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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