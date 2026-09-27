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Tom Waits - Blue Valentine (8714092757019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Waits - Blue Valentine (8714092757019) виниловая пластинка

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8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 1
8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 2
8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 3
8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 4
8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 5
8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 6
8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 1
  • 8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 2
  • 8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 3
  • 8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 4
  • 8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 5
  • 8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 6
  • 8714092757019, Виниловая пластинка Waits, Tom, Blue Valentine - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632816
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Waits - Blue Valentine (8714092757019) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Blue Valentine (8714092757019) виниловая пластинка

Переиздание альбома Blue Valentine американского исполнителя Тома Уэйтса. оригинальная пластинка (шестая в дискографии) была издана в 1978 году. В США и Европе альбом не имел большого успеха, в Австралии он достиг 42-ой позиции в местном хит-параде. Все композиции написаны Томом Уэйтсом, кроме Somewhere (слова - Стефен Сондхайм, музыка - Леонард Бернстайн). Ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле. Тома Уэйтс, родился в 1949 году, известнее как певец и автор песен, композитор и актер. Тексты музыканта представляют собой истории от первого лица, а в купе с хрипловатым голосом создаётся полное ощущение погружения и правдивости песен. Том Уэйтс включен в Зал славы рок-н-ролла, также в его активе две премии Грэмми (за пластинки Bone Machine и Mule Variations).

Отзывы о товаре Tom Waits - Blue Valentine (8714092757019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание альбома Blue Valentine американского исполнителя Тома Уэйтса. оригинальная пластинка (шестая в дискографии) была издана в 1978 году. В США и Европе альбом не имел большого успеха, в Австралии он достиг 42-ой позиции в местном хит-параде. Все композиции написаны Томом Уэйтсом, кроме Somewhere (слова - Стефен Сондхайм, музыка - Леонард Бернстайн). Ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле. Тома Уэйтс, родился в 1949 году, известнее как певец и автор песен, композитор и актер. Тексты музыканта представляют собой истории от первого лица, а в купе с хрипловатым голосом создаётся полное ощущение погружения и правдивости песен. Том Уэйтс включен в Зал славы рок-н-ролла, также в его активе две премии Грэмми (за пластинки Bone Machine и Mule Variations).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Blue Valentine (8714092757019) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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