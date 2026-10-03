Idris Muhammad - Power Of Soul (8719262005068) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
Power of Soul
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632757
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262005068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
Power of Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
Power of Soul, Piece of Mind, The Saddest Thing, Loran’s Dance
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Idris Muhammad - Power Of Soul (8719262005068) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262005068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
Power of Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
Power of Soul, Piece of Mind, The Saddest Thing, Loran’s Dance
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
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