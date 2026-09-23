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Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка

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Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка - фото 1
Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка - фото 2
Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка - фото 3
Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
Pornograffitti
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка - фото 1
  • Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка - фото 2
  • Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка - фото 3
  • Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632708
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
Pornograffitti
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Decadence Dance, Lil Jack Horny, When Im President, Get The Funk Out, More Than Words, Money (In God We Trust), Hole Hearted, It (s A Monster), Pornograffitti, When I First Kissed You, Suzi (Wants Her All Day Whatx), He-Man Woman Hater, Song For Love

Отзывы о товаре Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
Pornograffitti
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Decadence Dance, Lil Jack Horny, When Im President, Get The Funk Out, More Than Words, Money (In God We Trust), Hole Hearted, It (s A Monster), Pornograffitti, When I First Kissed You, Suzi (Wants Her All Day Whatx), He-Man Woman Hater, Song For Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Extreme - Pornograffitti (0600753426562) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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