Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm)
IP-камера TP-Link VIGI C440 способна поворачиваться в разные стороны благодаря ширнирно-розеточной конструкции. Она разработана для установки внутри помещений и рассчитана на эксплуатацию при температуре от -30° до 60° C. Камера использует высокочувствительную матрицу CMOS с поддержкой 4 Мп для получения четкого видеоряда. Благодаря встроенной ИК-подсветке дальностью 30 м доступна ночная съемка. Это позволяет вести видеонаблюдение даже при отсутствии освещения. Видео обладает разрешением 2560x1440 при скорости съемки 30 кадр./сек. Камера TP-Link VIGI C440 ведет запись по датчику движения, что экономит место на карте памяти и в облачном хранилище. Поддержка PoE позволяет использовать один канал для питания и передачи данных. Устройство поддерживает интеллектуальную систему для обнаружения движения, людей, вторжения в область, пересечения линии. Благодаря кодировке H.264, H.264+, H.265+, H.265 вы получаете чистое изображение после сжатия без потери качества. Это экономит место в хранилище, уменьшая нагрузку на сеть.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитHiWatch DS-I400(D)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 2560...
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Eeco25FP 2.8-2.8мм цв. корп...
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I400(D)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв...
-
В наличииЦена 4 760 руб.1190 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CE56D8T-IT3F 2.8mm
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1023G0E-I 2.8 мм
-
В наличииЦена 4 840 руб.1210 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C230 2.8-2.8мм цв. корп.:...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп...
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D2-30p 2.8мм
Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm)