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Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000

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Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 5
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 6
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 7
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 8
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 9
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 10
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 11
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 12
Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 5
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 6
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 7
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 8
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 9
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 10
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 11
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 12
  • Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631212
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA3-Personal
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
265x177x89мм
Размеры в упаковке, см
38х37х9
Вес, кг.
1.29

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000

Беспроводной маршрутизатор Asus - TUF-AX3000, 2.4/5 ГГц, 2402Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x RJ-45, 1 Гб/с, mac address filtering, 4 antennas, 1-USB, Mesh, Чёрный, TUF-AX3000

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA3-Personal
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
265x177x89мм
Описание
Беспроводной маршрутизатор Asus - TUF-AX3000, 2.4/5 ГГц, 2402Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x RJ-45, 1 Гб/с, mac address filtering, 4 antennas, 1-USB, Mesh, Чёрный, TUF-AX3000
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер ASUS TUF-AX3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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