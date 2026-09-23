Описание товара Sinatra, Nancy, Boots (0826853019712) виниловая пластинка

Boots был первым альбомом Нэнси Синатры на Reprise Records в 1966 году, спродюсированным Ли Хэзлвудом. С Хэзлвудом в качестве продюсера Синатра отправился в студию вместе с Билли Стрэнджем и другими членами легендарной группы Wrecking Crew, чтобы записать эту песню - наряду с несколькими поп-каверами и оригинальными композициями - для их дебютного альбома Boots. Хрупкая певица-брюнетка исчезла, а на ее месте появилась уверенная в себе, следящая за модой новая звезда с впечатляющим голосом контральто и потрясающими платиновыми волосами. Выпущенный в 1966 году, альбом Boots попал в Топ-5 благодаря своей дерзкой заглавной композиции, а песня These Boots are Made for Walkin Синатры стала хитом №1 по обе стороны Атлантики, получив три номинации на премию GRAMMY и продав более миллиона копий. Свидетельством ее непреходящей притягательности для разных поколений является то, что песня Boots стала источником бесчисленных кавер-версий на протяжении десятилетий, включая песни Лоретты Линн, Кейси Масгрейвс, Билли Рэй Сайрус и Джессики Симпсон. Хотя песня Boots стала фирменной мелодией Синатры, они с Хэзлвудом были только в начале своего творческого пути. Вскоре они вернулись в студию и записали еще два хита из первой десятки - Sugar Town и How Does That Grab You, Darlinx. Для второго альбома Синатры How Does That Grab Youx (1966), который также включал кавер-версию песни Сонни Боно Bang Bang (My Baby Shot Me Down), которая помогла Шер совершить прорыв в том же году. В сопровождении только Билли Стрэнджа на гитаре, редкое исполнение Синатры резко контрастировало с оркестровой аранжировкой Шер. Спустя десятилетия эта запись обрела новых поклонников, когда появилась в начальных титрах фильма Квентина Тарантино Убить Билла, том 1 2003 года. CD-издание помещено в digipak и включает 28-страничный буклет, а каждый виниловый набор представлен в расширенном gatefold рукаве (с 20-страничным буклетом).