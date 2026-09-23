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Sinatra, Nancy, Boots (0826853019712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sinatra, Nancy, Boots (0826853019712) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Sinatra, Nancy, Boots (0826853019712)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629860
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Sinatra, Nancy, Boots (0826853019712) виниловая пластинка
3 680 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sinatra, Nancy, Boots (0826853019712) виниловая пластинка

Boots был первым альбомом Нэнси Синатры на Reprise Records в 1966 году, спродюсированным Ли Хэзлвудом. С Хэзлвудом в качестве продюсера Синатра отправился в студию вместе с Билли Стрэнджем и другими членами легендарной группы Wrecking Crew, чтобы записать эту песню - наряду с несколькими поп-каверами и оригинальными композициями - для их дебютного альбома Boots. Хрупкая певица-брюнетка исчезла, а на ее месте появилась уверенная в себе, следящая за модой новая звезда с впечатляющим голосом контральто и потрясающими платиновыми волосами. Выпущенный в 1966 году, альбом Boots попал в Топ-5 благодаря своей дерзкой заглавной композиции, а песня These Boots are Made for Walkin Синатры стала хитом №1 по обе стороны Атлантики, получив три номинации на премию GRAMMY и продав более миллиона копий. Свидетельством ее непреходящей притягательности для разных поколений является то, что песня Boots стала источником бесчисленных кавер-версий на протяжении десятилетий, включая песни Лоретты Линн, Кейси Масгрейвс, Билли Рэй Сайрус и Джессики Симпсон. Хотя песня Boots стала фирменной мелодией Синатры, они с Хэзлвудом были только в начале своего творческого пути. Вскоре они вернулись в студию и записали еще два хита из первой десятки - Sugar Town и How Does That Grab You, Darlinx. Для второго альбома Синатры How Does That Grab Youx (1966), который также включал кавер-версию песни Сонни Боно Bang Bang (My Baby Shot Me Down), которая помогла Шер совершить прорыв в том же году. В сопровождении только Билли Стрэнджа на гитаре, редкое исполнение Синатры резко контрастировало с оркестровой аранжировкой Шер. Спустя десятилетия эта запись обрела новых поклонников, когда появилась в начальных титрах фильма Квентина Тарантино Убить Билла, том 1 2003 года. CD-издание помещено в digipak и включает 28-страничный буклет, а каждый виниловый набор представлен в расширенном gatefold рукаве (с 20-страничным буклетом).

Отзывы о товаре Sinatra, Nancy, Boots (0826853019712) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Boots был первым альбомом Нэнси Синатры на Reprise Records в 1966 году, спродюсированным Ли Хэзлвудом. С Хэзлвудом в качестве продюсера Синатра отправился в студию вместе с Билли Стрэнджем и другими членами легендарной группы Wrecking Crew, чтобы записать эту песню - наряду с несколькими поп-каверами и оригинальными композициями - для их дебютного альбома Boots. Хрупкая певица-брюнетка исчезла, а на ее месте появилась уверенная в себе, следящая за модой новая звезда с впечатляющим голосом контральто и потрясающими платиновыми волосами. Выпущенный в 1966 году, альбом Boots попал в Топ-5 благодаря своей дерзкой заглавной композиции, а песня These Boots are Made for Walkin Синатры стала хитом №1 по обе стороны Атлантики, получив три номинации на премию GRAMMY и продав более миллиона копий. Свидетельством ее непреходящей притягательности для разных поколений является то, что песня Boots стала источником бесчисленных кавер-версий на протяжении десятилетий, включая песни Лоретты Линн, Кейси Масгрейвс, Билли Рэй Сайрус и Джессики Симпсон. Хотя песня Boots стала фирменной мелодией Синатры, они с Хэзлвудом были только в начале своего творческого пути. Вскоре они вернулись в студию и записали еще два хита из первой десятки - Sugar Town и How Does That Grab You, Darlinx. Для второго альбома Синатры How Does That Grab Youx (1966), который также включал кавер-версию песни Сонни Боно Bang Bang (My Baby Shot Me Down), которая помогла Шер совершить прорыв в том же году. В сопровождении только Билли Стрэнджа на гитаре, редкое исполнение Синатры резко контрастировало с оркестровой аранжировкой Шер. Спустя десятилетия эта запись обрела новых поклонников, когда появилась в начальных титрах фильма Квентина Тарантино Убить Билла, том 1 2003 года. CD-издание помещено в digipak и включает 28-страничный буклет, а каждый виниловый набор представлен в расширенном gatefold рукаве (с 20-страничным буклетом).
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Sinatra, Nancy, Boots (0826853019712) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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