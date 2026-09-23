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Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка

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Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка - фото 1
Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Andy Shauf
Альбом (сингл)
Wilds
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка - фото 1
  • Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092787115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Andy Shauf
Альбом (сингл)
Wilds
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Judy (wilds), Spanish on the beach, Jaywalker, Call, Television blue, Green glass, Wicked and wild, Believe me, Jeremy's wedding (wilds)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Judy (wilds), Spanish on the beach, Jaywalker, Call, Television blue, Green glass, Wicked and wild, Believe me, Jeremy's wedding (wilds)

Отзывы о товаре Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092787115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Andy Shauf
Альбом (сингл)
Wilds
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Judy (wilds), Spanish on the beach, Jaywalker, Call, Television blue, Green glass, Wicked and wild, Believe me, Jeremy's wedding (wilds)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Judy (wilds), Spanish on the beach, Jaywalker, Call, Television blue, Green glass, Wicked and wild, Believe me, Jeremy's wedding (wilds)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andy Shauf - Wilds (8714092787115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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