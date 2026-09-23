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OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка

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OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 1
OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 2
OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 3
OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 4
OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
OSS
Альбом (сингл)
Enter The Kettle. (Classified As A Weapon)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 1
  • OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 2
  • OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 3
  • OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 4
  • OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Orbscure
Barcode
[0711297391510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
OSS
Альбом (сингл)
Enter The Kettle. (Classified As A Weapon)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка

Cтудийный альбом 2021 года электронного проекта музыкантов Алекса Патерсона (The Orb) и Филя Ле Гонидека OSS. Британское издание на 180-гр пепельно-белом виниле. OSS - совместный проект европейских электронных музыкантов Алекса Патерсона (The Orb) и Филя Ле Гонидека.

Отзывы о товаре OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Orbscure
Barcode
[0711297391510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
OSS
Альбом (сингл)
Enter The Kettle. (Classified As A Weapon)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Cтудийный альбом 2021 года электронного проекта музыкантов Алекса Патерсона (The Orb) и Филя Ле Гонидека OSS. Британское издание на 180-гр пепельно-белом виниле. OSS - совместный проект европейских электронных музыкантов Алекса Патерсона (The Orb) и Филя Ле Гонидека.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OSS - Enter The Kettle (coloured) (0711297391510) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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