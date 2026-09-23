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Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка

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Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 1
Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 2
Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 3
Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 4
Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 5
Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 6
Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Close-Up Vol 4, Songs Of Family
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 1
  • Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 2
  • Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 3
  • Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 4
  • Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 5
  • Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 6
  • Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297492415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Close-Up Vol 4, Songs Of Family
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rosemary, Honeymoon Suite, World Before Columbus, As You Are Now, Soap And Water, Widows Walk, Blood Sings, Bad Wisdom, Ludlow Street, Tired Of Sleeping, Pilgrimage, Brother Mine, The Silver Lady, Daddy Is White

Отзывы о товаре Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297492415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Close-Up Vol 4, Songs Of Family
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rosemary, Honeymoon Suite, World Before Columbus, As You Are Now, Soap And Water, Widows Walk, Blood Sings, Bad Wisdom, Ludlow Street, Tired Of Sleeping, Pilgrimage, Brother Mine, The Silver Lady, Daddy Is White
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suzanne Vega - Songs Of Family (0711297492415) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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