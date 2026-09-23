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Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка

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Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 1
Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 2
Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 3
Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 4
Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 5
Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 6
Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 1
  • Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 2
  • Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 3
  • Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 4
  • Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 5
  • Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 6
  • Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297492118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Small Blue Thing, Caramel, If You Were in My Movie, Gypsy, Marlene On the Wall, (I'll Never Be) Your Maggie May, Harbor Song, Headshots, Songs in Red and Gray, Stockings, Some Journey, Bound
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка

Love Songs — студийный альбом нью-йоркской певицы, автора песен и музыканта Сюзанны Веги. Альбом состоит из перезаписей песен из прошлого каталога Веги с урезанными аранжировками, которые подчеркивают ее тексты и мелодии. Переиздание на 180-граммовом черном виниле. "Close Up Volume 1: Love Songs" - первый из серии альбомов, в которых Вега переосмыслила песни, написанные на протяжении всей ее карьеры, как "The Close Up Series". В первом томе серии представлены песни о любви в интимных аранжировках, которые позволяют песням говорить сами за себя. Считающаяся одним из ведущих авторов песен своего поколения, Сюзанна Вега стала важной фигурой в фолк-возрождении в начале 1980-х годов, когда под аккомпанемент акустической гитары она пела в клубах Гринвич-Виллидж песни, которые назывались современным фолком или нео-фолком. Одноименный дебютный альбом Vega был спродюсирован Стивом Аддаббо и Ленни Кэем и достиг платинового статуса. "Marlene on the Wall" стала неожиданным хитом в Великобритании, а журнал Rolling Stone включил эту пластинку в список "100 величайших записей 1980-х".

Отзывы о товаре Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297492118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Small Blue Thing, Caramel, If You Were in My Movie, Gypsy, Marlene On the Wall, (I'll Never Be) Your Maggie May, Harbor Song, Headshots, Songs in Red and Gray, Stockings, Some Journey, Bound
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Love Songs — студийный альбом нью-йоркской певицы, автора песен и музыканта Сюзанны Веги. Альбом состоит из перезаписей песен из прошлого каталога Веги с урезанными аранжировками, которые подчеркивают ее тексты и мелодии. Переиздание на 180-граммовом черном виниле. "Close Up Volume 1: Love Songs" - первый из серии альбомов, в которых Вега переосмыслила песни, написанные на протяжении всей ее карьеры, как "The Close Up Series". В первом томе серии представлены песни о любви в интимных аранжировках, которые позволяют песням говорить сами за себя. Считающаяся одним из ведущих авторов песен своего поколения, Сюзанна Вега стала важной фигурой в фолк-возрождении в начале 1980-х годов, когда под аккомпанемент акустической гитары она пела в клубах Гринвич-Виллидж песни, которые назывались современным фолком или нео-фолком. Одноименный дебютный альбом Vega был спродюсирован Стивом Аддаббо и Ленни Кэем и достиг платинового статуса. "Marlene on the Wall" стала неожиданным хитом в Великобритании, а журнал Rolling Stone включил эту пластинку в список "100 величайших записей 1980-х".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suzanne Vega - Love Songs (0711297492118) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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