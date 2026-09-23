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0652637371017, Cocteau Twins, Treasure виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0652637371017, Cocteau Twins, Treasure виниловая пластинка

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0652637371017, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Treasure - фото 1
0652637371017, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Treasure - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0652637371017, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Treasure - фото 1
  • 0652637371017, Виниловая пластинка Cocteau Twins, Treasure - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627489
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0652637371017, Cocteau Twins, Treasure виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0652637371017, Cocteau Twins, Treasure виниловая пластинка

Переиздание третьего студийного альбома группы Cocteau Twins, вышедшего в 1984 году. Альбом достиг позиции № 29 в британском чарте UK Albums Chart, став первым для группы диском попавшим в UK Top 40 album, где находился 8 недель.

Отзывы о товаре 0652637371017, Cocteau Twins, Treasure виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание третьего студийного альбома группы Cocteau Twins, вышедшего в 1984 году. Альбом достиг позиции № 29 в британском чарте UK Albums Chart, став первым для группы диском попавшим в UK Top 40 album, где находился 8 недель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0652637371017, Cocteau Twins, Treasure виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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