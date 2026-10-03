Принтер лазерный Cactus CS-LP1120W A4 белый (в комплекте: картридж + кабель USB A(m) - USB B(m))
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627161
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители:
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
5.65
Описание товара Принтер лазерный Cactus CS-LP1120W A4 белый (в комплекте: картридж + кабель USB A(m) - USB B(m))
Компактное, эффективное и высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный и надежный благодаря долговечным технологиям. Это тот самый безотказный принтер, на который можно положиться.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители:
Страна производитель
Китай
Компактное, эффективное и высокоэкономичное устройство. Его отличает высокое быстродействие. Прочный и надежный благодаря долговечным технологиям. Это тот самый безотказный принтер, на который можно положиться.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный Cactus CS-LP1120W A4 белый (в комплекте: картридж + кабель USB A(m) - USB B(m)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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