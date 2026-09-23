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Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка

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Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 1
Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 2
Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 3
Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 4
Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 5
Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 1
  • Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 2
  • Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 3
  • Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 4
  • Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 5
  • Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626825
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка

Переиздание дебютного студийного альбома британской рок-группы Hawkwind, первоначально вышедшего в 1970 году. Продюсером альбома выступил Дик Тейлор, гитарист группы Pretty Things, который принял участие в нескольких концертах Hawkwind. Наиболее заметными композициями на альбоме стали: Hurry on Sundown и Mirror Of Illision. Остальные пять треков были нарезаны из импровизации под названием Sunshine Special. Британская рок-группа Hawkwind была образована в 1969 году. В историю музыки Hawkwind вошла как единственная прогрессив и психоделик- рок группа, которая оказала влияние на формирование панк-движения. Состав коллектива постоянно менялся, только фронтмен Дэйв Брок ни разу не покидал группу. В дискографии команды насчитывается несколько десятков альбомов, наибольшим успехом пользовался Space Ritual, который в Британии достиг 9 позиции в чарте.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание дебютного студийного альбома британской рок-группы Hawkwind, первоначально вышедшего в 1970 году. Продюсером альбома выступил Дик Тейлор, гитарист группы Pretty Things, который принял участие в нескольких концертах Hawkwind. Наиболее заметными композициями на альбоме стали: Hurry on Sundown и Mirror Of Illision. Остальные пять треков были нарезаны из импровизации под названием Sunshine Special. Британская рок-группа Hawkwind была образована в 1969 году. В историю музыки Hawkwind вошла как единственная прогрессив и психоделик- рок группа, которая оказала влияние на формирование панк-движения. Состав коллектива постоянно менялся, только фронтмен Дэйв Брок ни разу не покидал группу. В дискографии команды насчитывается несколько десятков альбомов, наибольшим успехом пользовался Space Ritual, который в Британии достиг 9 позиции в чарте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hawkwind - Hawkwind (8719262001602) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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