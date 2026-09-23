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Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка

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Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 1
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 2
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 3
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 4
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 5
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 6
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 7
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 8
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 9
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 10
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 11
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 12
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Jay-Z
Альбом (сингл)
The Blue Print
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 1
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 2
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 3
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 4
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 5
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 6
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 7
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 8
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 9
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 10
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 11
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 12
  • Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753353479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Jay-Z
Альбом (сингл)
The Blue Print
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Ruler's Back, Takeover, Izzo (H.O.V.A.), Girls, Girls, Girls, Jigga That Nigga, U Don't Know, Hola' Hovito, Heart Of The City (Ain't No Love), Never Change, Song Cry, All I Need, Renegade, Blueprint (Momma Loves Me), Breathe Easy (Lyrical Exercise), Girls, Girls, Girls (Part 2)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, Classic Hip Hop
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка

«The Blueprint» - шестой студийный альбом музыканта, выпущенный в 2001 году. В записи и обработке альбома приняли участие такие знаменитые музыканты, как: Kanye West и Just Blaze. Альбом дважды достиг статуса платинового и является четвертым альбомом репера, достигшим вершины Billboard 200. Jay-Z – сценический псевдоним американского музыканта, репера, продюсера и предпринимателя Шона Кори Картера. Музыкант занимает вторую строчку рекорда, после Beatles, за количество альбомов, занимавших вершину Billboard 200. Так же является неоднократным обладателем премии Grammy. Свою карьеру начал в 1989 году и на сегодняшний день продолжая заниматься творчеством.

Отзывы о товаре Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753353479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Jay-Z
Альбом (сингл)
The Blue Print
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Ruler's Back, Takeover, Izzo (H.O.V.A.), Girls, Girls, Girls, Jigga That Nigga, U Don't Know, Hola' Hovito, Heart Of The City (Ain't No Love), Never Change, Song Cry, All I Need, Renegade, Blueprint (Momma Loves Me), Breathe Easy (Lyrical Exercise), Girls, Girls, Girls (Part 2)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, Classic Hip Hop
Страна производитель
США
Описание
«The Blueprint» - шестой студийный альбом музыканта, выпущенный в 2001 году. В записи и обработке альбома приняли участие такие знаменитые музыканты, как: Kanye West и Just Blaze. Альбом дважды достиг статуса платинового и является четвертым альбомом репера, достигшим вершины Billboard 200. Jay-Z – сценический псевдоним американского музыканта, репера, продюсера и предпринимателя Шона Кори Картера. Музыкант занимает вторую строчку рекорда, после Beatles, за количество альбомов, занимавших вершину Billboard 200. Так же является неоднократным обладателем премии Grammy. Свою карьеру начал в 1989 году и на сегодняшний день продолжая заниматься творчеством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jay-Z - The Blue Print (0600753353479) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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