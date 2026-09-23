Frank Zappa - Funky Nothingness (0602455270801) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Funky Nothingness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб.
В наличии
Код товара: 626769
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa Records
Barcode
[0602455270801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Funky Nothingness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Zappa - Funky Nothingness (0602455270801) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Funky Nothingness, Tommy/Vincent Duo I, Love Will Make Your Mind Go Wild, Im A Rollin Stone, Chungas Revenge (Basement Version), Basement Jam, Work With Me Annie, Annie Had A Baby, Tommy/Vincent Duo II, Sharleena (1970 Record Plant Mix), Khaki Sack, Twinkle Tits
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa Records
Barcode
[0602455270801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Funky Nothingness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Funky Nothingness, Tommy/Vincent Duo I, Love Will Make Your Mind Go Wild, Im A Rollin Stone, Chungas Revenge (Basement Version), Basement Jam, Work With Me Annie, Annie Had A Baby, Tommy/Vincent Duo II, Sharleena (1970 Record Plant Mix), Khaki Sack, Twinkle Tits
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Frank Zappa - Funky Nothingness (0602455270801) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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