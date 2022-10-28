Top.Mail.Ru
Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка - фото 1
Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка - фото 2
Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка - фото 3
Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.10.2022
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan II
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка - фото 1
  • Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка - фото 2
  • Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка - фото 3
  • Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.10.2022
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan II
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка

Восемнадцатый студийный альбом шведской симфоник-метал-группы Therion, вышедший 28 октября 2022 года на лейбле Nuclear Blast. Вместе с Leviathan, вышедшим в 2021 году, Leviathan II входит в одноимённую трилогию альбомов.

Отзывы о товаре Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.10.2022
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan II
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Восемнадцатый студийный альбом шведской симфоник-метал-группы Therion, вышедший 28 октября 2022 года на лейбле Nuclear Blast. Вместе с Leviathan, вышедшим в 2021 году, Leviathan II входит в одноимённую трилогию альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Therion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...