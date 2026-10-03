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Shorty, Trombone, Lifted (0602438796922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shorty, Trombone, Lifted (0602438796922) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Shorty, Trombone, Lifted (0602438796922) - фото 1
Виниловая пластинка Shorty, Trombone, Lifted (0602438796922) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Shorty, Trombone, Lifted (0602438796922) - фото 1
  • Виниловая пластинка Shorty, Trombone, Lifted (0602438796922) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626661
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
33х33х1
Вес, г.
200

Описание товара Shorty, Trombone, Lifted (0602438796922) виниловая пластинка

Trombone Shorty Возвращается Со Своим Первым Альбомом За Последние 5 Лет И Долгожданным Продолжением Его Дебютной Симфонии Parking Lot 2017 Blue Note, Которая, По Словам Уважаемого Новоорлеанского Музыкального Журнала OffBeat, Продолжает Его Традицию “Потрясающе Хорошей Музыкальности, Приятного Для Публики Материала И Просто Хорошего Веселья”. Новый Альбом Отражает Взрывную Энергию Его Легендарных Концертов И Сочетает В Себе Классические Новоорлеанские Звуки (Фанк, Госпел, Уличные Ритмы, Индийские Песнопения Марди Гра И Вторые Строчки). С Современными Текстами, Мелодиями И Ритмами, Чтобы Создать Что-То Свежее И Уникальное. На альбоме присутствуют Специальные гости, В том числе вокалистка Лорен Дэйгл и гитарист Гэри Кларк-младший.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Trombone Shorty Возвращается Со Своим Первым Альбомом За Последние 5 Лет И Долгожданным Продолжением Его Дебютной Симфонии Parking Lot 2017 Blue Note, Которая, По Словам Уважаемого Новоорлеанского Музыкального Журнала OffBeat, Продолжает Его Традицию “Потрясающе Хорошей Музыкальности, Приятного Для Публики Материала И Просто Хорошего Веселья”. Новый Альбом Отражает Взрывную Энергию Его Легендарных Концертов И Сочетает В Себе Классические Новоорлеанские Звуки (Фанк, Госпел, Уличные Ритмы, Индийские Песнопения Марди Гра И Вторые Строчки). С Современными Текстами, Мелодиями И Ритмами, Чтобы Создать Что-То Свежее И Уникальное. На альбоме присутствуют Специальные гости, В том числе вокалистка Лорен Дэйгл и гитарист Гэри Кларк-младший.
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