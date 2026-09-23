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Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка

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Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка - фото 2
Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Zeit
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка - фото 1
  • Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка - фото 2
  • Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626625
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Загружаем...
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Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445085019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Zeit
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Armee Der Tristen, Zeit, Schwarz, Giftig, Zick Zack, OK, Meine Tranen, Angst, Dicke Titten, Lugen, Adieu
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка

"Zeit" - студийный альбом 2022 года группы Rammstein. Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году Rammstein пришлось отложить выступления в Европе и Северной Америке, и музыканты вернулись в студию La Fabrique Studios, в которой они записывали свой предыдущий альбом. К февралю 2021 года запись альбома была завершена. В марте того же года клавишник Кристиан Лоренц сообщил, что группа не планировала записывать новый альбом, но из-за вынужденной приостановки концертной деятельности группа занялась записью нового материала. В ноябре 2021 года гитарист Рихард Круспе поделился в интервью, что группа планирует выпустить свой восьмой студийный альбом перед их турне, стартующим в мае 2022 года. Свен Хельбиг, занимавшийся струнными арранжировками для альбома, в феврале 2022 года рассказал в интервью, что Rammstein пришлось отложить выпуск альбома, из-за "нехватки бумаги", необходимой для печати буклетов для компакт-дисков и конвертов виниловых пластинок. Rammstein - немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала (конкретно - его немецкой сцене Neue Deutsche H?rte). Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся. По состоянию на 2018 год группа продала около 20 миллионов копий альбомов.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445085019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Zeit
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Armee Der Tristen, Zeit, Schwarz, Giftig, Zick Zack, OK, Meine Tranen, Angst, Dicke Titten, Lugen, Adieu
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
"Zeit" - студийный альбом 2022 года группы Rammstein. Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году Rammstein пришлось отложить выступления в Европе и Северной Америке, и музыканты вернулись в студию La Fabrique Studios, в которой они записывали свой предыдущий альбом. К февралю 2021 года запись альбома была завершена. В марте того же года клавишник Кристиан Лоренц сообщил, что группа не планировала записывать новый альбом, но из-за вынужденной приостановки концертной деятельности группа занялась записью нового материала. В ноябре 2021 года гитарист Рихард Круспе поделился в интервью, что группа планирует выпустить свой восьмой студийный альбом перед их турне, стартующим в мае 2022 года. Свен Хельбиг, занимавшийся струнными арранжировками для альбома, в феврале 2022 года рассказал в интервью, что Rammstein пришлось отложить выпуск альбома, из-за "нехватки бумаги", необходимой для печати буклетов для компакт-дисков и конвертов виниловых пластинок. Rammstein - немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала (конкретно - его немецкой сцене Neue Deutsche H?rte). Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся. По состоянию на 2018 год группа продала около 20 миллионов копий альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rammstein - Zeit (0602445085019) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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