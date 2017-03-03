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Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка

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Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка - фото 1
Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка - фото 2
Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2017
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Shine On Brightly
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка - фото 1
  • Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка - фото 2
  • Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626614
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2017
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Shine On Brightly
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
200

Описание товара Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка

Shine On Brightly - второй студийный альбом британской рок-группы Procol Harum, вышедший в 1968 году. Procol Harum - рок группа из Англии, основанная в 1967 году. Коллектив играет в стиле прогрессивный рок и симфонический рок. Группа наиболее всего известна хитом 1967 года A Whiter Shade Of Pale, который стал классикой рок-музыки (в 2004 году журнал Rolling Stone поместил его на 57-е место в своем списке 500 величайших песен всех времён). С рядом изменений в составе Procol Harum просущестовали до 1977 года и выпустили за это время десяток альбомов, в том числе крайне успешный концертник Live In Concert With The Edmonton Symphony Orchestra. В 1991 году группа возвратилась на сцену, выпустила альбом The Prodigal Stranger и периодически продолжает гастролировать. На данный момент единственным неизменным участником группы остается вокалист Гэри Брукер.

Отзывы о товаре Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2017
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Shine On Brightly
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Shine On Brightly - второй студийный альбом британской рок-группы Procol Harum, вышедший в 1968 году. Procol Harum - рок группа из Англии, основанная в 1967 году. Коллектив играет в стиле прогрессивный рок и симфонический рок. Группа наиболее всего известна хитом 1967 года A Whiter Shade Of Pale, который стал классикой рок-музыки (в 2004 году журнал Rolling Stone поместил его на 57-е место в своем списке 500 величайших песен всех времён). С рядом изменений в составе Procol Harum просущестовали до 1977 года и выпустили за это время десяток альбомов, в том числе крайне успешный концертник Live In Concert With The Edmonton Symphony Orchestra. В 1991 году группа возвратилась на сцену, выпустила альбом The Prodigal Stranger и периодически продолжает гастролировать. На данный момент единственным неизменным участником группы остается вокалист Гэри Брукер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Procol Harum - Shine On Brightly (8719262002906) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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