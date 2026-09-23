Top.Mail.Ru
Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка - фото 1
Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Scraps At Midnight
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626486
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0098787041910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Scraps At Midnight
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hospital Roll Call, Hotel, Stay, Bell Black Ocean, Last One in the World, Wheels, Waiting on a Train, Day and Night, Praying Ground, Because of This
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hospital Roll Call, Hotel, Stay, Bell Black Ocean, Last One in the World, Wheels, Waiting on a Train, Day and Night, Praying Ground, Because of This

Отзывы о товаре Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0098787041910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Scraps At Midnight
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hospital Roll Call, Hotel, Stay, Bell Black Ocean, Last One in the World, Wheels, Waiting on a Train, Day and Night, Praying Ground, Because of This
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hospital Roll Call, Hotel, Stay, Bell Black Ocean, Last One in the World, Wheels, Waiting on a Train, Day and Night, Praying Ground, Because of This
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Lanegan - Scraps At Midnight (0098787041910) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...