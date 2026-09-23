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Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка

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Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка - фото 2
Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Free
Альбом (сингл)
Fire And Water
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка - фото 1
  • Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка - фото 2
  • Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626418
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753414125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Free
Альбом (сингл)
Fire And Water
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Fire And Water, Oh I Wept, Remember, Heavy Load, Mr Big, Don't Say You Love Me, All Right Now (Long Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
30х30х1
Вес, г.
200

Описание товара Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка

Fire and Water — третий студийный альбом британской рок-группы Free.

Отзывы о товаре Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753414125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Free
Альбом (сингл)
Fire And Water
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Fire And Water, Oh I Wept, Remember, Heavy Load, Mr Big, Don't Say You Love Me, All Right Now (Long Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Fire and Water — третий студийный альбом британской рок-группы Free.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Free - Fire And Water (0600753414125) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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