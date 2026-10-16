Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
Fallen
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
В наличии
Код товара: 626400
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072025097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
Fallen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Going Under, Bring Me To Life, Everybody's Fool, My Immortal, Haunted, Tourniquet, Imaginary, Taking Over Me, Hello, My Last Breath, Whisper
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Going Under, Bring Me To Life, Everybody's Fool, My Immortal, Haunted, Tourniquet, Imaginary, Taking Over Me, Hello, My Last Breath, Whisper
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072025097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
Fallen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Going Under, Bring Me To Life, Everybody's Fool, My Immortal, Haunted, Tourniquet, Imaginary, Taking Over Me, Hello, My Last Breath, Whisper
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Going Under, Bring Me To Life, Everybody's Fool, My Immortal, Haunted, Tourniquet, Imaginary, Taking Over Me, Hello, My Last Breath, Whisper
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Купить Evanescence - Fallen (0888072025097) виниловая пластинка - по цене 4480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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