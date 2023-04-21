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Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка

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Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка - фото 1
Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка - фото 2
Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2023
Исполнитель
Dr. Dre
Альбом (сингл)
The Chronic
Жанр
Pop
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка - фото 1
  • Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка - фото 2
  • Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626390
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Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602455099969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2023
Исполнитель
Dr. Dre
Альбом (сингл)
The Chronic
Жанр
Pop
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка

The Chronic - дебютный студийный альбом американского рэпера Dr. Dre, выпущенный в 1992 году. The Chronic был первым сольным альбомом Dr. Dre после того, как он покинул хип-хоп группу Западного побережья NWA и ее лейбл Ruthless Records из-за финансового спора. Он включает в себя оскорбления в адрес Ruthless и его владельца, бывшего члена NWA и сборщика Eazy-E. В записи принимал участие американский рэпер Снуп Догг. Название происходит от сленгового термина, обозначающего высококачественный каннабис, а его обложка — дань уважения рулонной бумаге Zig-Zag . The Chronic занял 3-е место в американском чарте Billboard 200 и стал трижды платиновым с продажами 3 млн. экземпляров в США. Переиздание на двойном черном виниле. Dr. Dre - американский рэпер и продюсер, один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке. Считается важнейшей фигурой в популяризации и отцом-основателем стиля джи-фанка — одного из стилей рэп-музыки, который появился в середине 1980-х в Лос-Анджелесе.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602455099969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2023
Исполнитель
Dr. Dre
Альбом (сингл)
The Chronic
Жанр
Pop
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
The Chronic - дебютный студийный альбом американского рэпера Dr. Dre, выпущенный в 1992 году. The Chronic был первым сольным альбомом Dr. Dre после того, как он покинул хип-хоп группу Западного побережья NWA и ее лейбл Ruthless Records из-за финансового спора. Он включает в себя оскорбления в адрес Ruthless и его владельца, бывшего члена NWA и сборщика Eazy-E. В записи принимал участие американский рэпер Снуп Догг. Название происходит от сленгового термина, обозначающего высококачественный каннабис, а его обложка — дань уважения рулонной бумаге Zig-Zag . The Chronic занял 3-е место в американском чарте Billboard 200 и стал трижды платиновым с продажами 3 млн. экземпляров в США. Переиздание на двойном черном виниле. Dr. Dre - американский рэпер и продюсер, один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке. Считается важнейшей фигурой в популяризации и отцом-основателем стиля джи-фанка — одного из стилей рэп-музыки, который появился в середине 1980-х в Лос-Анджелесе.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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