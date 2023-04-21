Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dr. Dre, The Chronic (0602455099969) виниловая пластинка
The Chronic - дебютный студийный альбом американского рэпера Dr. Dre, выпущенный в 1992 году. The Chronic был первым сольным альбомом Dr. Dre после того, как он покинул хип-хоп группу Западного побережья NWA и ее лейбл Ruthless Records из-за финансового спора. Он включает в себя оскорбления в адрес Ruthless и его владельца, бывшего члена NWA и сборщика Eazy-E. В записи принимал участие американский рэпер Снуп Догг. Название происходит от сленгового термина, обозначающего высококачественный каннабис, а его обложка — дань уважения рулонной бумаге Zig-Zag . The Chronic занял 3-е место в американском чарте Billboard 200 и стал трижды платиновым с продажами 3 млн. экземпляров в США. Переиздание на двойном черном виниле. Dr. Dre - американский рэпер и продюсер, один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке. Считается важнейшей фигурой в популяризации и отцом-основателем стиля джи-фанка — одного из стилей рэп-музыки, который появился в середине 1980-х в Лос-Анджелесе.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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