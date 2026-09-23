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Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка

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Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка - фото 1
Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка - фото 2
Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Aion
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка - фото 1
  • Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка - фото 2
  • Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637363913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Aion
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Arrival And The Reunion, Saltarello, Mephisto, The Song Of The Sybil, Fortune Presents Gifts Not According To The Book, As The Bell Rings The Maypole Spins, The End Of Words, Black Sun, Wilderness, The Promised Womb, The Garden Of Zephirus, Radharc
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Arrival And The Reunion, Saltarello, Mephisto, The Song Of The Sybil, Fortune Presents Gifts Not According To The Book, As The Bell Rings The Maypole Spins, The End Of Words, Black Sun, Wilderness, The Promised Womb, The Garden Of Zephirus, Radharc

Отзывы о товаре Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637363913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Aion
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Arrival And The Reunion, Saltarello, Mephisto, The Song Of The Sybil, Fortune Presents Gifts Not According To The Book, As The Bell Rings The Maypole Spins, The End Of Words, Black Sun, Wilderness, The Promised Womb, The Garden Of Zephirus, Radharc
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Arrival And The Reunion, Saltarello, Mephisto, The Song Of The Sybil, Fortune Presents Gifts Not According To The Book, As The Bell Rings The Maypole Spins, The End Of Words, Black Sun, Wilderness, The Promised Womb, The Garden Of Zephirus, Radharc
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dead Can Dance - Aion (0652637363913) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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