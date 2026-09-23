Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Filles De Kilimanjaro
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 626364
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Загружаем...
3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Filles De Kilimanjaro
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Frelon Brun (Brown Hornet), Tout De Suite, Petits Machins (Little Stuff), Filles De Kilimanjaro (Girls Of Kilimanjaro), Mademoiselle Mabry (Miss Mabry)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Filles De Kilimanjaro
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Frelon Brun (Brown Hornet), Tout De Suite, Petits Machins (Little Stuff), Filles De Kilimanjaro (Girls Of Kilimanjaro), Mademoiselle Mabry (Miss Mabry)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка – стоимость товара 3560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка