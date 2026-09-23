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Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка

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Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Filles De Kilimanjaro
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626364
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Filles De Kilimanjaro
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Frelon Brun (Brown Hornet), Tout De Suite, Petits Machins (Little Stuff), Filles De Kilimanjaro (Girls Of Kilimanjaro), Mademoiselle Mabry (Miss Mabry)

Отзывы о товаре Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Filles De Kilimanjaro
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Frelon Brun (Brown Hornet), Tout De Suite, Petits Machins (Little Stuff), Filles De Kilimanjaro (Girls Of Kilimanjaro), Mademoiselle Mabry (Miss Mabry)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (8719262009400) виниловая пластинка – стоимость товара 3560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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