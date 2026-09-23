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Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка

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Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
F.O.A.D.
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801056816818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
F.O.A.D.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
These Shores Are Damned, Canadian Metal, The Church Of Real Metal, The Banners Of Old, F.O.A.D., Splitkein Fever, Raised On Rock, Pervertor Of The 7 Gates, Wisdom Of The Dead
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Shores Are Damned, Canadian Metal, The Church Of Real Metal, The Banners Of Old, F.O.A.D., Splitkein Fever, Raised On Rock, Pervertor Of The 7 Gates, Wisdom Of The Dead

Отзывы о товаре Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801056816818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
F.O.A.D.
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
These Shores Are Damned, Canadian Metal, The Church Of Real Metal, The Banners Of Old, F.O.A.D., Splitkein Fever, Raised On Rock, Pervertor Of The 7 Gates, Wisdom Of The Dead
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Shores Are Damned, Canadian Metal, The Church Of Real Metal, The Banners Of Old, F.O.A.D., Splitkein Fever, Raised On Rock, Pervertor Of The 7 Gates, Wisdom Of The Dead
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - F.O.A.D. (0801056816818) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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