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Billy Cobham - Spectrum (8719262006881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Cobham - Spectrum (8719262006881) виниловая пластинка

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Billy Cobham - Spectrum (8719262006881) виниловая пластинка - фото 1
Billy Cobham - Spectrum (8719262006881) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.08.2018
Исполнитель
Cobham Billy
Альбом (сингл)
Spectrum
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Billy Cobham - Spectrum (8719262006881) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Cobham - Spectrum (8719262006881) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626327
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.08.2018
Исполнитель
Cobham Billy
Альбом (сингл)
Spectrum
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Cobham - Spectrum (8719262006881) виниловая пластинка

Дебютный сольный альбом барабанщика jazz fusion Билли Кобэма. На альбом повлиял более ранний джазовый фьюжн Майлза Дэвиса, с которым Кобхэм ранее активно сотрудничал, и предыдущая группа Кобхэма Mahavishnu Orchestra. [цитата необходима]. Песня Stratus появляется в видеоигре Grand Theft Auto IV радиостанции Fusion FM, а также является основным сэмплом в хите Massive Attack Safe from Harm.

Отзывы о товаре Billy Cobham - Spectrum (8719262006881) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.08.2018
Исполнитель
Cobham Billy
Альбом (сингл)
Spectrum
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Дебютный сольный альбом барабанщика jazz fusion Билли Кобэма. На альбом повлиял более ранний джазовый фьюжн Майлза Дэвиса, с которым Кобхэм ранее активно сотрудничал, и предыдущая группа Кобхэма Mahavishnu Orchestra. [цитата необходима]. Песня Stratus появляется в видеоигре Grand Theft Auto IV радиостанции Fusion FM, а также является основным сэмплом в хите Massive Attack Safe from Harm.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Cobham - Spectrum (8719262006881) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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