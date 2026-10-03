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Erykah Badu - Mama's Gun (0602557026931) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Erykah Badu - Mama's Gun (0602557026931) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Badu, Erykah, Mama&#039;s Gun (0602557026931) - фото 1
Виниловая пластинка Badu, Erykah, Mama&#039;s Gun (0602557026931) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Badu, Erykah, Mama&#039;s Gun (0602557026931) - фото 1
  • Виниловая пластинка Badu, Erykah, Mama&#039;s Gun (0602557026931) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626237
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Erykah Badu - Mama's Gun (0602557026931) виниловая пластинка

Второй студийный альбом американской певицы Эрики Баду. Он был записан в период с 1999 по 2000 год в студии Electric Lady в Нью-Йорке и выпущен 21 ноября 2000 года лейблом Motown Records. Нео-соул альбом Mamas Gun включает в себя элементы фанка, соула и джазовых стилей. В нем есть исповедальные тексты Баду, которые затрагивают темы незащищенности, личных отношений и социальных проблем. Критики рассматривали альбом как женский компаньон второго альбома нео-соул исполнителя ДАнджело Voodoo, который отличается схожим музыкальным стилем и направлением.

Отзывы о товаре Erykah Badu - Mama's Gun (0602557026931) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Второй студийный альбом американской певицы Эрики Баду. Он был записан в период с 1999 по 2000 год в студии Electric Lady в Нью-Йорке и выпущен 21 ноября 2000 года лейблом Motown Records. Нео-соул альбом Mamas Gun включает в себя элементы фанка, соула и джазовых стилей. В нем есть исповедальные тексты Баду, которые затрагивают темы незащищенности, личных отношений и социальных проблем. Критики рассматривали альбом как женский компаньон второго альбома нео-соул исполнителя ДАнджело Voodoo, который отличается схожим музыкальным стилем и направлением.
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