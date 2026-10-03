Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5" в отсек 5.25" (EX280445RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Салазки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%520 руб. 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625790
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х22х5
Вес, г.
400
Описание товара Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5" в отсек 5.25" (EX280445RUS)
Аксессуары и опции для компьютеров Общее описание Особенности Формат: 5,25 Внешние порты: 2*USB3.0 Подключение: К материнской плате Материал: Пластик, металл Цвет: Черный
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Аксессуары и опции для компьютеров Общее описание Особенности Формат: 5,25 Внешние порты: 2*USB3.0 Подключение: К материнской плате Материал: Пластик, металл Цвет: Черный
Салазки ExeGate HD-2U3 для HDD 2.5/3.5" в отсек 5.25" (EX280445RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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