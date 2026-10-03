Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS)
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Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%470 руб. 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625700
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
60
Описание товара Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS)
Теплопроводящая клейкая прокладка двухсторонняя Технические характеристики Тип термоинтерфейса Термопрокладка Теплопроводность, Вт/(м•К) >6. Рабочая темпера-тура, °C -60~250. Твердость, ед. Шора 25±5. Удельный вес, г /см3 2,15. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см 1*1012. Электрическая прочность, кВ/мм 9. Предел прочности, кгс/см3 425. Удлинение, % 1,23. Цвет Серый. Комплект поставки Термопрокладка. Размеры, мм 50x50x1,0. Вес, г 10. P/N EX282356RUS. EAN 4895205114944.
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Теплопроводящая клейкая прокладка двухсторонняя Технические характеристики Тип термоинтерфейса Термопрокладка Теплопроводность, Вт/(м•К) >6. Рабочая темпера-тура, °C -60~250. Твердость, ед. Шора 25±5. Удельный вес, г /см3 2,15. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см 1*1012. Электрическая прочность, кВ/мм 9. Предел прочности, кгс/см3 425. Удлинение, % 1,23. Цвет Серый. Комплект поставки Термопрокладка. Размеры, мм 50x50x1,0. Вес, г 10. P/N EX282356RUS. EAN 4895205114944.
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