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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS) купить с доставкой в Москве
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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS)

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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS) - фото 1
Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS) - фото 1
  • Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
470 руб.  560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625700
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
60

Описание товара Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS)

Теплопроводящая клейкая прокладка двухсторонняя Технические характеристики Тип термоинтерфейса Термопрокладка Теплопроводность, Вт/(м•К) >6. Рабочая темпера-тура, °C -60~250. Твердость, ед. Шора 25±5. Удельный вес, г /см3 2,15. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см 1*1012. Электрическая прочность, кВ/мм 9. Предел прочности, кгс/см3 425. Удлинение, % 1,23. Цвет Серый. Комплект поставки Термопрокладка. Размеры, мм 50x50x1,0. Вес, г 10. P/N EX282356RUS. EAN 4895205114944.

Отзывы о товаре Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282356RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Описание
Теплопроводящая клейкая прокладка двухсторонняя Технические характеристики Тип термоинтерфейса Термопрокладка Теплопроводность, Вт/(м•К) >6. Рабочая темпера-тура, °C -60~250. Твердость, ед. Шора 25±5. Удельный вес, г /см3 2,15. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см 1*1012. Электрическая прочность, кВ/мм 9. Предел прочности, кгс/см3 425. Удлинение, % 1,23. Цвет Серый. Комплект поставки Термопрокладка. Размеры, мм 50x50x1,0. Вес, г 10. P/N EX282356RUS. EAN 4895205114944.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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