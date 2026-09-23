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Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B) купить с доставкой в Москве
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Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B)

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Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B) - фото 1
Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B) - фото 1
  • Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643544
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B)
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8.6 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 150 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х13
Вес, г.
20

Описание товара Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B)

Термопаста Arctic MX-4 Thermal Compound 8g ACTCP00008B состоит из углеродных микрочастиц обладающих очень высокой теплопроводностью. Её удобно наносить, не опасаясь создать короткое замыкание, что гарантирует безопасность и быстрый и эффективный отвод тепла от самых горячих компонентов. Благодаря улучшенной формуле термопаста не высыхает и не теряет своих свойств на протяжении многих лет. В любой момент гарантирован самый высокий результат. Подходит для обычных пользователей, геймеров и оверклокеров

Отзывы о товаре Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8.6 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 150 °C
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста Arctic MX-4 Thermal Compound 8g ACTCP00008B состоит из углеродных микрочастиц обладающих очень высокой теплопроводностью. Её удобно наносить, не опасаясь создать короткое замыкание, что гарантирует безопасность и быстрый и эффективный отвод тепла от самых горячих компонентов. Благодаря улучшенной формуле термопаста не высыхает и не теряет своих свойств на протяжении многих лет. В любой момент гарантирован самый высокий результат. Подходит для обычных пользователей, геймеров и оверклокеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста Arctic MX-4 8 грамм (ACTCP00008B) - данный товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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