Термопаста Arctic MX-4 45g 2019 Edition (ACTCP00024A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
В наличии
Код товара: 625579
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
8.5
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8.5 Вт/(мК)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х2
Вес, г.
70
Описание товара Термопаста Arctic MX-4 45g 2019 Edition (ACTCP00024A)
Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) изготовлена с использованием высококачественных элементов и обеспечит эффективное охлаждение. Благодаря теплопроводности, соответствующей 8.5 Вт/мК, данная смесь станет отличным выбором для использования с высокопроизводительными процессорами. Максимальная рабочая температура смеси достигает +160 °C. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) отличается удобством применения. Благодаря специальному шприцу вы легко сможете наносить необходимое количество смеси на элементы, а также удобно хранить ее остатки. Объем термопасты Arctic Cooling MX-4 (2019) составляет 45 г.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
8.5
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8.5 Вт/(мК)
Страна производитель
Китай
Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) изготовлена с использованием высококачественных элементов и обеспечит эффективное охлаждение. Благодаря теплопроводности, соответствующей 8.5 Вт/мК, данная смесь станет отличным выбором для использования с высокопроизводительными процессорами. Максимальная рабочая температура смеси достигает +160 °C. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) отличается удобством применения. Благодаря специальному шприцу вы легко сможете наносить необходимое количество смеси на элементы, а также удобно хранить ее остатки. Объем термопасты Arctic Cooling MX-4 (2019) составляет 45 г.
Термопаста Arctic MX-4 45g 2019 Edition (ACTCP00024A) – стоимость товара 3650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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