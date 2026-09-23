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Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B) купить с доставкой в Москве
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Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B)

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Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B) - фото 1
Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B) - фото 2
Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B) - фото 1
  • Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B) - фото 2
  • Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625581
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B)
1 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
8500
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х13
Вес, г.
110

Описание товара Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B)

Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) представляет собой специальную смесь для отвода тепла от даже самых производительных процессоров. Отличительной особенностью данной модели является особый состав, благодаря которому обеспечивается теплопроводность, соответствующая 8.5 Вт/мК. Минимальная рабочая температура составляет -50 °C, а максимальное значение может достигать +150 °C. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) поставляется в специальном шприце, благодаря которому вы без труда сможете наносить смесь на процессор, а также удобно хранить остатки. Объем тюбика составляет 20 г.

Отзывы о товаре Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
8500
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) представляет собой специальную смесь для отвода тепла от даже самых производительных процессоров. Отличительной особенностью данной модели является особый состав, благодаря которому обеспечивается теплопроводность, соответствующая 8.5 Вт/мК. Минимальная рабочая температура составляет -50 °C, а максимальное значение может достигать +150 °C. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) поставляется в специальном шприце, благодаря которому вы без труда сможете наносить смесь на процессор, а также удобно хранить остатки. Объем тюбика составляет 20 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B) - купить по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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