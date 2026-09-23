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Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) купить с доставкой в Москве
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Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)

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Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) - фото 1
Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) - фото 2
Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) - фото 3
Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) - фото 1
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) - фото 2
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) - фото 3
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599599
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)
680 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, температура от -50 до 160 град.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х13
Вес, г.
80

Описание товара Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)

Термопаста Arctic Cooling MX-4 [ACTCP00059A] отличается теплопроводностью 8.5 Вт/мК и поддерживает широкий диапазон рабочих температур, благодаря чему может стать отличным выбором для производительных рабочих и игровых настольных систем, а также мощных ноутбуков и моноблоков. За счет данной смеси возможно значительное снижение нагрева центрального процессора, что поможет поддерживать его стабильно высокую производительность в течение длительного времени. Основой Arctic Cooling MX-4 являются высококачественные компоненты без токопроводящих и летучих веществ. Благодаря этому смесь отличается низким уровнем вязкости и хорошо заполняет собой микроскопические потертости и сколы для наибольшей теплопередачи. Кром того, данная термопаста отличается большим сроком службы, не подвержена высыханию и растрескиванию. Термопаста наносится при помощи удобного шприца объемом 8 г. Для создания тонкого равномерного слоя смесь необходимо выравнивать комплектной пластиковой лопаткой. Поставка смеси осуществляется в фирменной упаковке.

Отзывы о товаре Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, температура от -50 до 160 град.
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста Arctic Cooling MX-4 [ACTCP00059A] отличается теплопроводностью 8.5 Вт/мК и поддерживает широкий диапазон рабочих температур, благодаря чему может стать отличным выбором для производительных рабочих и игровых настольных систем, а также мощных ноутбуков и моноблоков. За счет данной смеси возможно значительное снижение нагрева центрального процессора, что поможет поддерживать его стабильно высокую производительность в течение длительного времени. Основой Arctic Cooling MX-4 являются высококачественные компоненты без токопроводящих и летучих веществ. Благодаря этому смесь отличается низким уровнем вязкости и хорошо заполняет собой микроскопические потертости и сколы для наибольшей теплопередачи. Кром того, данная термопаста отличается большим сроком службы, не подвержена высыханию и растрескиванию. Термопаста наносится при помощи удобного шприца объемом 8 г. Для создания тонкого равномерного слоя смесь необходимо выравнивать комплектной пластиковой лопаткой. Поставка смеси осуществляется в фирменной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста Arctic Cooling MX-4 8г шпатель (ACTCP00059A) - по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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