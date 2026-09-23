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Рельсы универсальные ExeGate RK-850 (EX261503RUS) купить с доставкой в Москве
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Рельсы универсальные ExeGate RK-850 (EX261503RUS)

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Рельсы универсальные ExeGate RK-850 (EX261503RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рельсы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625762
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Рельсы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х8х7
Вес, кг.
6

Описание товара Рельсы универсальные ExeGate RK-850 (EX261503RUS)

Рельсы RK-850 от компании Exegate.

Отзывы о товаре Рельсы универсальные ExeGate RK-850 (EX261503RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Рельсы
Страна производитель
Китай
Описание
Рельсы RK-850 от компании Exegate.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рельсы универсальные ExeGate RK-850 (EX261503RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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