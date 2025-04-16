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Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643545
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в шприце, теплопроводность 8.5 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 150 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
20
Описание товара Термопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A)
Термопаста ARCTIC MX-6 — это термопаста от ARCTIC с улучшенной формулой, составленной на основе формулы хорошо известной MX-4. Ключевым компонентом термопасты выступает углеродный наполнитель, который в совокупности с силиконом способствует не только равномерному распределению, но и максимальной производительности, заменяя такие популярные компоненты как алмазное напыление и другие ценные металлы. MX-6 является диэлектриком, не содержит металлы, что исключает риск коррозии и нарушения целостности поверхности основания радиатора. Не высыхает, не протекает. Подходит как для нанесения на крышку процессора, так и непосредственно на кристалл видеокарты, ноутбука или игровой приставки.
Отзывы о товаре Термопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A)
Источник: Яндекс Маркет
Андрей П.
Достоинства:
Комментарий:
вроде норм шум кулера уменьшился. поменял со свежей мх4 на мх6, ноут старый на амд игровой
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий С.
Достоинства:
Комментарий:
Немного потрепана была коробочка, ну шприц целый. куаркод проверит паста оргинал. намазал на 12100ф он ледяной. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
Давид Г.
Достоинства:
Комментарий:
Сама по себе паста отличная, действительно флагман среди термопаст, но главной и пожалуй единственной проблемой является цена и её производные, такие как отсутствие банальной лопатки в комплекте, а учитывая вязкость самой пасты, лишней бы она уж точно не была. 7700х под водой выдает 66-68 градусов, отличный результат, имхо. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
По долговечности производитель пишет: 8 лет, ну тут конечно только время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
Андрей Б.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше чем MX 4 и темболее чем MX 5. Рекомендую добавить 30% от MX 4 и купить МХ 6 . Консистенция густая в меру, вязкая ,зернистая.
Источник: Яндекс Маркет
Шишкина Раиса
Достоинства:
Комментарий:
Уже не в первый раз заказываем эту термопласту. Характеристики теплопроводности получше, чем у mx-4, но эта паста гуще, не всем мастерам нравится, есть нюансы в нанесении. Мы довольны
в шприце, теплопроводность 8.5 Вт/(м·K), рабочая температура от -50 °C до 150 °C
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста ARCTIC MX-6 — это термопаста от ARCTIC с улучшенной формулой, составленной на основе формулы хорошо известной MX-4. Ключевым компонентом термопасты выступает углеродный наполнитель, который в совокупности с силиконом способствует не только равномерному распределению, но и максимальной производительности, заменяя такие популярные компоненты как алмазное напыление и другие ценные металлы. MX-6 является диэлектриком, не содержит металлы, что исключает риск коррозии и нарушения целостности поверхности основания радиатора. Не высыхает, не протекает. Подходит как для нанесения на крышку процессора, так и непосредственно на кристалл видеокарты, ноутбука или игровой приставки.
Комментарий:
вроде норм шум кулера уменьшился. поменял со свежей мх4 на мх6, ноут старый на амд игровой
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий С.
Достоинства:
Комментарий:
Немного потрепана была коробочка, ну шприц целый. куаркод проверит паста оргинал. намазал на 12100ф он ледяной. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
Давид Г.
Достоинства:
Комментарий:
Сама по себе паста отличная, действительно флагман среди термопаст, но главной и пожалуй единственной проблемой является цена и её производные, такие как отсутствие банальной лопатки в комплекте, а учитывая вязкость самой пасты, лишней бы она уж точно не была. 7700х под водой выдает 66-68 градусов, отличный результат, имхо. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
По долговечности производитель пишет: 8 лет, ну тут конечно только время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
Андрей Б.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше чем MX 4 и темболее чем MX 5. Рекомендую добавить 30% от MX 4 и купить МХ 6 . Консистенция густая в меру, вязкая ,зернистая.
Источник: Яндекс Маркет
Шишкина Раиса
Достоинства:
Комментарий:
Уже не в первый раз заказываем эту термопласту. Характеристики теплопроводности получше, чем у mx-4, но эта паста гуще, не всем мастерам нравится, есть нюансы в нанесении. Мы довольны
Термопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопаста Arctic Cooling MX-6 8-gramm (ACTCP00081A)
Достоинства:
Комментарий:
вроде норм шум кулера уменьшился. поменял со свежей мх4 на мх6, ноут старый на амд игровой
Достоинства:
Комментарий:
Немного потрепана была коробочка, ну шприц целый. куаркод проверит паста оргинал. намазал на 12100ф он ледяной. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Сама по себе паста отличная, действительно флагман среди термопаст, но главной и пожалуй единственной проблемой является цена и её производные, такие как отсутствие банальной лопатки в комплекте, а учитывая вязкость самой пасты, лишней бы она уж точно не была. 7700х под водой выдает 66-68 градусов, отличный результат, имхо. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
По долговечности производитель пишет: 8 лет, ну тут конечно только время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше чем MX 4 и темболее чем MX 5. Рекомендую добавить 30% от MX 4 и купить МХ 6 . Консистенция густая в меру, вязкая ,зернистая.
Достоинства:
Комментарий:
Уже не в первый раз заказываем эту термопласту. Характеристики теплопроводности получше, чем у mx-4, но эта паста гуще, не всем мастерам нравится, есть нюансы в нанесении. Мы довольны