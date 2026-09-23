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Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS) купить с доставкой в Москве
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Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS)

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Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS) - фото 1
Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS) - фото 1
  • Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625733
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS)
1 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, лопатка в комплекте, теплопроводность 8.6 Вт/(м·K), рабочая температура от -30 °C до 280 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х4х3
Вес, г.
100

Описание товара Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS)

Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.

Отзывы о товаре Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, лопатка в комплекте, теплопроводность 8.6 Вт/(м·K), рабочая температура от -30 °C до 280 °C
Страна производитель
Китай
Описание
Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345RUS) - этот товар вы можете купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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