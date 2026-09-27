Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)
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Характеристики
Описание товара Термопаста Arctic Cooling ARCTIC MX-6 4 грамма (ACTCP00084A)
Термопаста Arctic Cooling MX-6 [ACTCP00084A] выпускается в качестве термоинтерфейса для эффективной передачи тепла от нагретой теплораспределительной крышки центрального процессора к основанию системы охлаждения. Перед монтажом кулера на крышку процессора нанесите слой термопасты с высокой теплопроводностью на уровне 8 Вт/мК, чтобы обеспечить стабильный отвод избыточного тепла. Рабочие свойства термоинтерфейс сохраняет в диапазоне рабочих температур от -50 до 150 °C. Термопаста Arctic Cooling MX-6 [ACTCP00084A] с углеродным наполнителем для повышения вязкости не проводит ток и не может стать причиной короткого замыкания. Она поставляется в пластиковом шприце, который способствует удобству нанесения термоинтерфейса на подготовленные поверхности. В комплект также включены 6 салфеток для удаления остатков термопасты.
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