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Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) купить с доставкой в Москве
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Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1)

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Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 1
Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 2
Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 3
Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 4
Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 1
  • Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 2
  • Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 3
  • Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 4
  • Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1)
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
6000
Дополнительно
плотность - 3.4 г/см?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
23

Описание товара Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1)

Термопрокладка DEEPCOOL Thermal Pad [R-EK720-GYXL05-G-1] исполняет роль термоинтерфейса между радиатором и компонентами ПК, электронных устройств и другой техники. Теплопроводность изделия 6 Вт/(м·К) соответствует среднему уровню. Оно рассчитано на охлаждение оборудования с невысоким тепловыделением. Термопрокладка DEEPCOOL Thermal Pad [R-EK720-GYXL05-G-1] имеет форму квадрата со сторонами 120 мм. Ее толщина – 0.5 мм. Диапазон рабочих температур изделия – от -40 до 200 °C. Прокладка имеет серый цвет.

Отзывы о товаре Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
6000
Дополнительно
плотность - 3.4 г/см?
Страна производитель
Китай
Описание
Термопрокладка DEEPCOOL Thermal Pad [R-EK720-GYXL05-G-1] исполняет роль термоинтерфейса между радиатором и компонентами ПК, электронных устройств и другой техники. Теплопроводность изделия 6 Вт/(м·К) соответствует среднему уровню. Оно рассчитано на охлаждение оборудования с невысоким тепловыделением. Термопрокладка DEEPCOOL Thermal Pad [R-EK720-GYXL05-G-1] имеет форму квадрата со сторонами 120 мм. Ее толщина – 0.5 мм. Диапазон рабочих температур изделия – от -40 до 200 °C. Прокладка имеет серый цвет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопрокладка Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) / Deepcool EK720-XL-0.5 (R-EK720-GYXL05-G-1) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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