Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 643542
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
470 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
72х40х38
Вес, кг.
17.4
Описание товара Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g
Термопаста ID-COOLING FROST X25 благодаря теплопроводности на уровне значения 10,5 Вт/мК обеспечивает высокую эффективность рассеивания тепла и охлаждения мощных аппаратных компонентов. Она способна выдерживать температуру нагрева в пределах 180 °C и изготовлена из безопасных материалов, не проводящих электрический ток. Для удобства нанесения и распределения термопаста ID-COOLING FROST X25 поставляется в шприце емкостью 4 г. Также в комплекте предусмотрены салфетка для обеззараживания поверхности и аппликаторы.
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Термопаста ID-COOLING FROST X25 благодаря теплопроводности на уровне значения 10,5 Вт/мК обеспечивает высокую эффективность рассеивания тепла и охлаждения мощных аппаратных компонентов. Она способна выдерживать температуру нагрева в пределах 180 °C и изготовлена из безопасных материалов, не проводящих электрический ток. Для удобства нанесения и распределения термопаста ID-COOLING FROST X25 поставляется в шприце емкостью 4 г. Также в комплекте предусмотрены салфетка для обеззараживания поверхности и аппликаторы.
Термопаста ID-Cooling FROST FROST X25 2g - этот товар вы можете купить по цене 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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