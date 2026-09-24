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Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) купить с доставкой в Москве
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Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1)

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Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) - фото 1
Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) - фото 2
Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) - фото 3
Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопрокладка
  • Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) - фото 1
  • Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) - фото 2
  • Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) - фото 3
  • Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674638
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Термопрокладка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
23

Описание товара Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1)

Термопрокладка DEEPCOOL EK720-XS-1.5 120x20x1.5ммТермоинтерфейс EK720 предназначен для отвода тепла от микрочипов, передавая его на радиатор. Замените им устаревшие и потерявшие свойства интерфейсы для улучшения тепловых характеристик ноутбуков, видеокарт, игровых консолей или другой электроники. Высококачественный материал делает EK720 очень долговечным и обладающим высокой теплопроводностью в сравнении с конкурентами. Мягкий и эластичный интерфейс заполняет любые зазоры между поверхностью чипа и радиатором, превращая конструкцию в единое целое. Номинальная мощность 6 Вт/м*К согласно стандартизированному тестированию по сравнению с конкурирующими продуктами с неопределенными методологиями. Не проводит электричество и может использоваться вблизи с электрическими проводниками. Это делает его очень удобным и простым для организации охлаждения чувствительных к нагреву элементов. Особенности:Рабочая температура: от -40°C до +200°C.Цвет: серый.

Отзывы о товаре Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Термопрокладка
Страна производитель
Китай
Описание
Термопрокладка DEEPCOOL EK720-XS-1.5 120x20x1.5ммТермоинтерфейс EK720 предназначен для отвода тепла от микрочипов, передавая его на радиатор. Замените им устаревшие и потерявшие свойства интерфейсы для улучшения тепловых характеристик ноутбуков, видеокарт, игровых консолей или другой электроники. Высококачественный материал делает EK720 очень долговечным и обладающим высокой теплопроводностью в сравнении с конкурентами. Мягкий и эластичный интерфейс заполняет любые зазоры между поверхностью чипа и радиатором, превращая конструкцию в единое целое. Номинальная мощность 6 Вт/м*К согласно стандартизированному тестированию по сравнению с конкурирующими продуктами с неопределенными методологиями. Не проводит электричество и может использоваться вблизи с электрическими проводниками. Это делает его очень удобным и простым для организации охлаждения чувствительных к нагреву элементов. Особенности:Рабочая температура: от -40°C до +200°C.Цвет: серый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопрокладка Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) / Deepcool EK720-XS-1.5 (R-EK720-GYXS15-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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