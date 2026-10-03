Термопаста ExeGate ETS-6WMK Silver шприц с лопаткой 30г (EX282349RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625729
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, лопатка в комплекте, теплопроводность 5.6 Вт/(м·K), рабочая температура от -30 °C до 280 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х4х2
Вес, г.
100
Описание товара Термопаста ExeGate ETS-6WMK Silver шприц с лопаткой 30г (EX282349RUS)
Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитПланка USB ExeGate U3H-625 3,5" черная (EX283580RUS)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитПланка USB ExeGate U3H-623 3,5" черная (EX283579RUS)
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитКорзина для HDD ExeGate HS335 435 535 (EX264648RUS)
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитТермопаста ExeGate ETG-9WMK Gold шприц с лопаткой 20г (EX282345R...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 20g 2019 Edition (ACTCP00001B)
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитТермопаста Arctic MX-4 45g 2019 Edition (ACTCP00024A)
Бренд
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, лопатка в комплекте, теплопроводность 5.6 Вт/(м·K), рабочая температура от -30 °C до 280 °C
Страна производитель
Китай
Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
Термопаста ExeGate ETS-6WMK Silver шприц с лопаткой 30г (EX282349RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопаста ExeGate ETS-6WMK Silver шприц с лопаткой 30г (EX282349RUS)