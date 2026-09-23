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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-S серебро купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-S серебро

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-S серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-S серебро - фото 1
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-S серебро - фото 2
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-S серебро - фото 3
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-S серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-S серебро
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
134x75x12
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, г.
160

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-S серебро

Внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-S поддерживает жесткие диски 2.5-дюймового форм-фактора. Модель использует для подключения к компьютеру интерфейс USB 3.0. Производителем обеспечена обратная совместимость: внешний бокс может работать и с интерфейсом USB 2.0. Gembird EE2-U3S-2-S имеет металлический корпус, и характеризуется значительной стойкостью к ударным и усталостным нагрузкам. Устройство поддерживает «горячую» замену, и совместимо с операционными системами Windows 7, 8, 10. Модель компактна: габаритные размеры внешнего бокса составляют 134x75x12 мм. В комплекте с внешним боксом есть чехол, отвертка и интерфейсный кабель.

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-S серебро




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
134x75x12
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-S поддерживает жесткие диски 2.5-дюймового форм-фактора. Модель использует для подключения к компьютеру интерфейс USB 3.0. Производителем обеспечена обратная совместимость: внешний бокс может работать и с интерфейсом USB 2.0. Gembird EE2-U3S-2-S имеет металлический корпус, и характеризуется значительной стойкостью к ударным и усталостным нагрузкам. Устройство поддерживает «горячую» замену, и совместимо с операционными системами Windows 7, 8, 10. Модель компактна: габаритные размеры внешнего бокса составляют 134x75x12 мм. В комплекте с внешним боксом есть чехол, отвертка и интерфейсный кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-S серебро - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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