Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-S серебро
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Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 625474
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Загружаем...
690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
134x75x12
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, г.
160
Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-S серебро
Внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-S поддерживает жесткие диски 2.5-дюймового форм-фактора. Модель использует для подключения к компьютеру интерфейс USB 3.0. Производителем обеспечена обратная совместимость: внешний бокс может работать и с интерфейсом USB 2.0. Gembird EE2-U3S-2-S имеет металлический корпус, и характеризуется значительной стойкостью к ударным и усталостным нагрузкам. Устройство поддерживает «горячую» замену, и совместимо с операционными системами Windows 7, 8, 10. Модель компактна: габаритные размеры внешнего бокса составляют 134x75x12 мм. В комплекте с внешним боксом есть чехол, отвертка и интерфейсный кабель.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Бренд
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
134x75x12
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-S поддерживает жесткие диски 2.5-дюймового форм-фактора. Модель использует для подключения к компьютеру интерфейс USB 3.0. Производителем обеспечена обратная совместимость: внешний бокс может работать и с интерфейсом USB 2.0. Gembird EE2-U3S-2-S имеет металлический корпус, и характеризуется значительной стойкостью к ударным и усталостным нагрузкам. Устройство поддерживает «горячую» замену, и совместимо с операционными системами Windows 7, 8, 10. Модель компактна: габаритные размеры внешнего бокса составляют 134x75x12 мм. В комплекте с внешним боксом есть чехол, отвертка и интерфейсный кабель.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-S серебро - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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