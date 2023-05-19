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Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка

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Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка - фото 1
Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка - фото 2
Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2023
Исполнитель
Daniil Trifonov
Альбом (сингл)
The Carnegie Recital
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка - фото 2
  • Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948639748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2023
Исполнитель
Daniil Trifonov
Альбом (сингл)
The Carnegie Recital
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка

The Carnegie Recital - переиздание концертного альбома Даниила Трифонова, выпущенного в 2013 году. Он был записан в Карнеги-холле в феврале 2013 года. В издание представлены: Piano Sonata No. 2 In G Sharp Minor Op. 19 Sonata-Fantasy Александра Скрябина, Piano Sonata In B Minor S 178 одно из самых сложных и значительных произведений Франца Листа, а также цикл коротких пьес 24 Preludes Op. 28 Фредерика Шопена. Релиз на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Даниил Трифонов, победитель XIV Международного конкурса им. П. И. Чайковского и конкурса Артура Рубинштейна в том же 2011 году, вероятно, один из самых востребованных российских пианистов в мире. В 2016 году он был назван журналом Gramophone артистом года и его карьера неумолимо стремится вверх все к новым и новым высотам.

Отзывы о товаре Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948639748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2023
Исполнитель
Daniil Trifonov
Альбом (сингл)
The Carnegie Recital
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Carnegie Recital - переиздание концертного альбома Даниила Трифонова, выпущенного в 2013 году. Он был записан в Карнеги-холле в феврале 2013 года. В издание представлены: Piano Sonata No. 2 In G Sharp Minor Op. 19 Sonata-Fantasy Александра Скрябина, Piano Sonata In B Minor S 178 одно из самых сложных и значительных произведений Франца Листа, а также цикл коротких пьес 24 Preludes Op. 28 Фредерика Шопена. Релиз на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Даниил Трифонов, победитель XIV Международного конкурса им. П. И. Чайковского и конкурса Артура Рубинштейна в том же 2011 году, вероятно, один из самых востребованных российских пианистов в мире. В 2016 году он был назван журналом Gramophone артистом года и его карьера неумолимо стремится вверх все к новым и новым высотам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daniil Trifonov - The Carnegie Recital (0028948639748) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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