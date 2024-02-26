Steely Dan - Countdown To Ecstasy (0602445332526) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Countdown To Ecstasy
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
В наличии
Код товара: 624878
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445332526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Countdown To Ecstasy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Bodhisattva, Razor Boy, The Boston Rag, Your Gold Teeth, Show Biz Kids, My Old School, Pearl Of The Quarter, King Of The World
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Steely Dan - Countdown To Ecstasy (0602445332526) виниловая пластинка
Под руководством Уолтера Беккера и Дональда Фагена группа Steely Dan выпустила 7 альбомов в период с 1972 по 1980 год. "Countdown To Ecstasy" - это второй альбом группы 1973 года, в который вошли такие известные композиции, как "Bodhisattva", "Show Biz Kids" и "My Old School". Countdown To Ecstasy стал альбомом, на котором Фаген стал вокалистом Steely Dan. Альбом был тщательно ремастирован Берни Грундманом с оригинальных аналоговых лент и отпечатан на черном 180-граммовом виниле со скоростью вращения 33 1/3 об/мин.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445332526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Countdown To Ecstasy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Bodhisattva, Razor Boy, The Boston Rag, Your Gold Teeth, Show Biz Kids, My Old School, Pearl Of The Quarter, King Of The World
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Под руководством Уолтера Беккера и Дональда Фагена группа Steely Dan выпустила 7 альбомов в период с 1972 по 1980 год. "Countdown To Ecstasy" - это второй альбом группы 1973 года, в который вошли такие известные композиции, как "Bodhisattva", "Show Biz Kids" и "My Old School". Countdown To Ecstasy стал альбомом, на котором Фаген стал вокалистом Steely Dan. Альбом был тщательно ремастирован Берни Грундманом с оригинальных аналоговых лент и отпечатан на черном 180-граммовом виниле со скоростью вращения 33 1/3 об/мин.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Countdown to Ecstasy второй студийный альбом группы Steely Dan , выпущенный в июле 1973 года . Эта пластинка , переиздана в 2022 году в Чешской республике . Альбом имеет рок- звучание , в котором наблюдается сильное влияние джаза . Звук понравился . Оформление сохранено оригинальное .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
После записи первого альбома ушел вокалист Дэвид Палмер , поэтому на каждом треке звучит голос Дональда Фейгена . Альбом получил высокие оценки музыкальных критиков . Мои рекомендации к преобретению . Цена на Котофото выше всяких похвал .
Steely Dan - Countdown To Ecstasy (0602445332526) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Steely Dan - Countdown To Ecstasy (0602445332526) виниловая пластинка
Достоинства:
Countdown to Ecstasy второй студийный альбом группы Steely Dan , выпущенный в июле 1973 года . Эта пластинка , переиздана в 2022 году в Чешской республике . Альбом имеет рок- звучание , в котором наблюдается сильное влияние джаза . Звук понравился . Оформление сохранено оригинальное .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
После записи первого альбома ушел вокалист Дэвид Палмер , поэтому на каждом треке звучит голос Дональда Фейгена . Альбом получил высокие оценки музыкальных критиков . Мои рекомендации к преобретению . Цена на Котофото выше всяких похвал .