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0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка

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0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 1
0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 2
0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 3
0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 4
0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 1
  • 0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 2
  • 0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 3
  • 0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 4
  • 0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624859
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка

«Leftism» - дебютный студийный альбом английского электронного музыкального дуэта Leftfield, выпущенный в 1995 году на лейбле Columbia Records. Он содержит смесь новых композиций и переработанных версий предыдущих синглов Leftfield. В альбоме приняли участие приглашенные музыканты, не ассоциировавшиеся в то время с танцевальной музыкой, такие как Джон Лайдон из Public Image Ltd. (бывший участник Sex Pistist). Тони Холлидей из группы Curve. Альбом был охарактеризован как прогрессив-хаус, хотя некоторые журналисты сочли этот термин слишком ограничивающим, предположив, что альбом вобрал в себя множество жанров. Закончив работу над релизом, дуэт поначалу остался недоволен своей работой. После выхода альбом был принят британской прессой, получив положительные отзывы от NME и Q. В 1995 г. альбом был номинирован на Mercury Prize, но уступил «Dummy» группы Portishead. «Leftism» хорошо продавался и спустя несколько месяцев был выпущен в США. Критики высоко оценили альбом как одно из главных произведений танцевальной музыки, а Q назвал его первым по-настоящему цельным альбомом, созданным хаус-музыкантами, и первым квинтэссенциально британским альбомом.

Отзывы о товаре 0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«Leftism» - дебютный студийный альбом английского электронного музыкального дуэта Leftfield, выпущенный в 1995 году на лейбле Columbia Records. Он содержит смесь новых композиций и переработанных версий предыдущих синглов Leftfield. В альбоме приняли участие приглашенные музыканты, не ассоциировавшиеся в то время с танцевальной музыкой, такие как Джон Лайдон из Public Image Ltd. (бывший участник Sex Pistist). Тони Холлидей из группы Curve. Альбом был охарактеризован как прогрессив-хаус, хотя некоторые журналисты сочли этот термин слишком ограничивающим, предположив, что альбом вобрал в себя множество жанров. Закончив работу над релизом, дуэт поначалу остался недоволен своей работой. После выхода альбом был принят британской прессой, получив положительные отзывы от NME и Q. В 1995 г. альбом был номинирован на Mercury Prize, но уступил «Dummy» группы Portishead. «Leftism» хорошо продавался и спустя несколько месяцев был выпущен в США. Критики высоко оценили альбом как одно из главных произведений танцевальной музыки, а Q назвал его первым по-настоящему цельным альбомом, созданным хаус-музыкантами, и первым квинтэссенциально британским альбомом.
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