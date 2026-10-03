0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка
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Описание товара 0196587080716, Leftfield, Leftism виниловая пластинка
«Leftism» - дебютный студийный альбом английского электронного музыкального дуэта Leftfield, выпущенный в 1995 году на лейбле Columbia Records. Он содержит смесь новых композиций и переработанных версий предыдущих синглов Leftfield. В альбоме приняли участие приглашенные музыканты, не ассоциировавшиеся в то время с танцевальной музыкой, такие как Джон Лайдон из Public Image Ltd. (бывший участник Sex Pistist). Тони Холлидей из группы Curve. Альбом был охарактеризован как прогрессив-хаус, хотя некоторые журналисты сочли этот термин слишком ограничивающим, предположив, что альбом вобрал в себя множество жанров. Закончив работу над релизом, дуэт поначалу остался недоволен своей работой. После выхода альбом был принят британской прессой, получив положительные отзывы от NME и Q. В 1995 г. альбом был номинирован на Mercury Prize, но уступил «Dummy» группы Portishead. «Leftism» хорошо продавался и спустя несколько месяцев был выпущен в США. Критики высоко оценили альбом как одно из главных произведений танцевальной музыки, а Q назвал его первым по-настоящему цельным альбомом, созданным хаус-музыкантами, и первым квинтэссенциально британским альбомом.
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