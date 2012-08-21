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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.08.2012
Исполнитель
The Alan Lorber Orchestra
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626181
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.08.2012
Исполнитель
The Alan Lorber Orchestra
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка

Ammonia Avenue - седьмой студийный альбом британской прогрессив-рок-группы The Alan Parsons Project, выпущенный 7 февраля 1984 г. на лейбле Arista Records. Трек Dont Answer Me, написанный под влиянием Фила Спектора, стал лид-синглом альбома и достиг Топ-15 в американских чартах Billboard Hot 100 и Mainstream Rock Tracks, а также четвертой позиции в чарте Adult Contemporary. Сингл также достиг Топ-20 в нескольких странах и стал последним большим хитом для The Alan Parsons Project. Последующий релиз Prime Time хорошо показал себя в Top 40, достигнув 34-й позиции. Песня You Dont Believe стала первым синглом в ноябре 1983 года и достигла №54 в Billboard Hot 100. Ammonia Avenue - один из самых продаваемых альбомов группы, получивший золотой сертификат RIAA и вошедший в десятку лучших в ряде стран.

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.08.2012
Исполнитель
The Alan Lorber Orchestra
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Ammonia Avenue - седьмой студийный альбом британской прогрессив-рок-группы The Alan Parsons Project, выпущенный 7 февраля 1984 г. на лейбле Arista Records. Трек Dont Answer Me, написанный под влиянием Фила Спектора, стал лид-синглом альбома и достиг Топ-15 в американских чартах Billboard Hot 100 и Mainstream Rock Tracks, а также четвертой позиции в чарте Adult Contemporary. Сингл также достиг Топ-20 в нескольких странах и стал последним большим хитом для The Alan Parsons Project. Последующий релиз Prime Time хорошо показал себя в Top 40, достигнув 34-й позиции. Песня You Dont Believe стала первым синглом в ноябре 1983 года и достигла №54 в Billboard Hot 100. Ammonia Avenue - один из самых продаваемых альбомов группы, получивший золотой сертификат RIAA и вошедший в десятку лучших в ряде стран.
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Отзывы


The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (8718469530953) виниловая пластинка - купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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