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Kreator - Outcast (coloured) (4050538336719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kreator - Outcast (coloured) (4050538336719) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 1
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 2
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 3
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 4
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 5
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 6
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 7
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 8
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 9
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 10
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 11
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 12
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 13
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 14
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 15
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 16
Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 1
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 2
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 3
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 4
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 5
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 6
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 7
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 8
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 9
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 10
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 11
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 12
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 13
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 14
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 15
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 16
  • Виниловая пластинка Kreator, Outcast (coloured) (4050538336719) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Kreator - Outcast (coloured) (4050538336719) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Outcast (coloured) (4050538336719) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator, вышедший в июле 1997 года на лейбле GUN Records. На Outcast группа продолжила эксперименты со своей музыкой, попробовав облегчить её и сделав более «мрачной».

Отзывы о товаре Kreator - Outcast (coloured) (4050538336719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Восьмой студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator, вышедший в июле 1997 года на лейбле GUN Records. На Outcast группа продолжила эксперименты со своей музыкой, попробовав облегчить её и сделав более «мрачной».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kreator - Outcast (coloured) (4050538336719) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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