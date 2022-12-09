Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка
Notes from the Past - девятый студийный альбом шведской прогрессив-рок-группы Kaipa. Он был выпущен в 2002 году компанией InsideOut Music. В альбом вошли шесть треков продолжительностью от пяти до шестнадцати минут, демонстрирующие сложные и запутанные композиции Kaipa с элементами фолка, джаза и классической музыки. Тексты песен написаны на английском языке и затрагивают темы ностальгии, духовности и личностного роста. Kaipa (Ка?йпа) — шведская прогрессив-рок-группа, образованная в 1974 году. Особенностью группы являются её большие по длительности альбомы и уникальное клавишное звучание. Группа была сформирована как Ura Kaipa Хансом Лундином (клавишные) и Томасом Эрикссоном (бас). Ройне Столт присоединился к Kaipa в качестве гитариста, когда ему было 17 лет. В 1974 году, вскоре после того, как они вычеркнули Ura из названия группы, ребята выпустили свой дебютный альбом с собственным названием. Столт, который позже основал группу The Flower Kings, покинул группу в 1979 году, после выхода альбома «Solo».
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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